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Ученые доказали, что европейцы посещали Америку минимум тысячу лет назад

Газета.Ruиещё 1
21 минуту назад

Радиоуглеродный анализ раскрыл точное время первого посещения Америки европейцами. Соответствующее исследование было опубликовано в журнале Nature.

Найдены доказательства посещения Америки европейцами до Колумба
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Со второй половины XX века ученым известно, что викинги были первыми из европейцев, кто пересек Атлантический океан и посетил Америку. Это стало ясно после обнаружения археологического памятника Л'Анс-о-Медоуз – поселения викингов неподалеку от Ньюфаундленда (Канада), но точная дата его строительства была неизвестна.

Михаэль Ди из Гронингенского университета (Нидерланды) и его коллеги провели анализ набора деревянных артефактов, найденных в этом поселении. Ученые уверены, что эти артефакты принадлежат именно викингам, исходя из их расположения в поселении, а также того факта, что их изготовили с применением металлических орудий, незнакомых индейцам.

Страны Европы, в которых живет больше всего потомков викингов

Авторы работы использовали анализ изотопов углерода, чтобы определить, когда деревья, из которых изготовлены артефакты, были срублены. В этом им помогло принятие в расчет аномально интенсивного космического излучения в 775-993 годы. Оно привело к росту доли углерода-14 в атмосфере, и этот всплеск отпечатался в древесине, благодаря чему артефакты тех лет легко датировать с высокой точностью.

Исходя из анализа, исследователи заключают, что викинги присутствовали на территории Америки как минимум в 1021 году. Этот год можно считать самой ранней доказанной датой трансатлантических контактов, которые могли привести к обмену знаниями, генами и болезнями.

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