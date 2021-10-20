Найдены доказательства посещения Америки европейцами до Колумба

Радиоуглеродный анализ раскрыл точное время первого посещения Америки европейцами. Соответствующее исследование было опубликовано в журнале Nature.

Со второй половины XX века ученым известно, что викинги были первыми из европейцев, кто пересек Атлантический океан и посетил Америку. Это стало ясно после обнаружения археологического памятника Л'Анс-о-Медоуз – поселения викингов неподалеку от Ньюфаундленда (Канада), но точная дата его строительства была неизвестна.

Михаэль Ди из Гронингенского университета (Нидерланды) и его коллеги провели анализ набора деревянных артефактов, найденных в этом поселении. Ученые уверены, что эти артефакты принадлежат именно викингам, исходя из их расположения в поселении, а также того факта, что их изготовили с применением металлических орудий, незнакомых индейцам.

Авторы работы использовали анализ изотопов углерода, чтобы определить, когда деревья, из которых изготовлены артефакты, были срублены. В этом им помогло принятие в расчет аномально интенсивного космического излучения в 775-993 годы. Оно привело к росту доли углерода-14 в атмосфере, и этот всплеск отпечатался в древесине, благодаря чему артефакты тех лет легко датировать с высокой точностью.