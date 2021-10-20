В новых MacBook Pro обнаружен недостаток

Вскоре после презентации ноутбуков на форуме Reddit появилась анимация, демонстрирующая перемещение курсора мыши за вырезом в дисплее, из-за чего указатель становится невидимым для пользователя.

Дизайнер Apple Линда Донг подтвердила, что указатель macOS действительно перемещается за "челкой", позволяя пользователям скрывать указатель мыши из поля зрения. Некоторым пользователям это не понравилось, однако нашлись люди, которые остались довольны таким решением, потому что это "может пригодиться, когда нужно скрыть курсор во время просмотра видео".