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В новых MacBook Pro обнаружен недостаток

Газета.Ru
1 час назад

Пользователи сети обнаружили недостаток в новых MacBook Pro, связанный со взаимодействием указателя мыши с "челкой". Догадки фанатов подтвердила дизайнер компании Apple.

В новых MacBook Pro обнаружен недостаток
Фото: Cliff Owen/APCliff Owen/AP

Вскоре после презентации ноутбуков на форуме Reddit появилась анимация, демонстрирующая перемещение курсора мыши за вырезом в дисплее, из-за чего указатель становится невидимым для пользователя.

Дизайнер Apple Линда Донг подтвердила, что указатель macOS действительно перемещается за "челкой", позволяя пользователям скрывать указатель мыши из поля зрения. Некоторым пользователям это не понравилось, однако нашлись люди, которые остались довольны таким решением, потому что это "может пригодиться, когда нужно скрыть курсор во время просмотра видео".

MacBook Pro - первые компьютеры Apple, получившие "челку". Они были представлены в ходе презентации 18 октября 2021 года. Ранее стало известно, что AirPods 3 несовместимы со старыми iPhone.

Наука и техника,Apple,
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