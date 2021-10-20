В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+25° в 
USD 71.06EUR 82.62BRENT 85.76
Войти в почту

Facebook захотела переименоваться и стать метавселенной

Секрет Фирмы
12 часов назад

IT-гигант Facebook в ближайшее время может сменить название. Старым продолжит пользоваться только социальная сеть, входящая в состав материнской компании. Издание The Verge пояснило, что основатель Facebook Марк Цукерберг не хочет, чтобы название компании ассоциировалось только с соцсетями. В ближайшее время бизнесмен планирует создать целую метавселенную.

Facebook захотела переименоваться и стать метавселенной
Фото: Unsplash, Unsplash LicenseUnsplash, Unsplash License

Руководство тщательно скрывает новое название Facebook, но вскоре тайна должна раскрыться. Как сообщило The Verge, официально о будущих изменениях могут рассказать на ежегодной конференции Connect 28 октября.

Видео дня

Ещё в июле 2021 года Цукерберг обещал журналистам The Verge, что в ближайшие пять лет Facebook должна сильно измениться. «Мы намерены уйти от того, что люди воспринимают нас компанией социальной сети. Мы планируем, чтобы нас воспринимали компанией-метавселенной», — заявлял он.

Сейчас материнская компания Facebook контролирует не только одноимённую соцсеть, но и другие сервисы — мессенджер WhatsApp, соцсеть Instagram, компанию по разработке гарнитур виртуальной и дополненной реальности Oculus. Планы Цукерберга по созданию метавселенной предполагают, что в дальнейшем IT-гигант будет приобретать и создавать всё больше компаний по разработке и производству различных гаджетов.

По некоторым косвенным признакам — переименованию части свежих продуктов компании — журналисты The Verge предположили, что новым именем Facebook может стать Horizon.

Представители Facebook отказались подтвердить информацию The Verge. В ответ на запрос «Рен-ТВ» они сообщили , что «не комментируют слухи и спекуляции».

Переименование материнской компании, призванное отделить её восприятие от одного из продуктов, не редкость для IT. Например, головная организация Google в 2015 году переименовалась в Alphabet, а компания, выпустившая мессенджер Snapchat, стала Snap Inc. в 2016 году.

Термин «метавселенная» впервые использовал писатель-фантаст Нил Стивенсон в романе 1992 года «Лавина». Он означает объединение обычной, дополненной и виртуальной реальности в общем онлайн-пространстве. Цукерберг пообещал , что новый проект даст большие возможности людям творческих профессий и тем, кто живёт в местах, где ограничен доступ к образованию. Он отмечал, что ни одна компания не будет единолично владеть и управлять метавселенной. Цукерберг планирует, что ей будут децентрализованно управлять множество участников.

Для реализации амбициозного проекта компания уже наняла 10 000 новых работников.

Наука и техника,Нил Стивенсон,Марк Цукерберг,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители