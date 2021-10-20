Facebook захотела переименоваться и стать метавселенной

IT-гигант Facebook в ближайшее время может сменить название. Старым продолжит пользоваться только социальная сеть, входящая в состав материнской компании. Издание The Verge пояснило, что основатель Facebook Марк Цукерберг не хочет, чтобы название компании ассоциировалось только с соцсетями. В ближайшее время бизнесмен планирует создать целую метавселенную.

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Руководство тщательно скрывает новое название Facebook, но вскоре тайна должна раскрыться. Как сообщило The Verge, официально о будущих изменениях могут рассказать на ежегодной конференции Connect 28 октября.

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Ещё в июле 2021 года Цукерберг обещал журналистам The Verge, что в ближайшие пять лет Facebook должна сильно измениться. «Мы намерены уйти от того, что люди воспринимают нас компанией социальной сети. Мы планируем, чтобы нас воспринимали компанией-метавселенной», — заявлял он.

Сейчас материнская компания Facebook контролирует не только одноимённую соцсеть, но и другие сервисы — мессенджер WhatsApp, соцсеть Instagram, компанию по разработке гарнитур виртуальной и дополненной реальности Oculus. Планы Цукерберга по созданию метавселенной предполагают, что в дальнейшем IT-гигант будет приобретать и создавать всё больше компаний по разработке и производству различных гаджетов.

По некоторым косвенным признакам — переименованию части свежих продуктов компании — журналисты The Verge предположили, что новым именем Facebook может стать Horizon.

Представители Facebook отказались подтвердить информацию The Verge. В ответ на запрос «Рен-ТВ» они сообщили , что «не комментируют слухи и спекуляции».

Переименование материнской компании, призванное отделить её восприятие от одного из продуктов, не редкость для IT. Например, головная организация Google в 2015 году переименовалась в Alphabet, а компания, выпустившая мессенджер Snapchat, стала Snap Inc. в 2016 году.

Термин «метавселенная» впервые использовал писатель-фантаст Нил Стивенсон в романе 1992 года «Лавина». Он означает объединение обычной, дополненной и виртуальной реальности в общем онлайн-пространстве. Цукерберг пообещал , что новый проект даст большие возможности людям творческих профессий и тем, кто живёт в местах, где ограничен доступ к образованию. Он отмечал, что ни одна компания не будет единолично владеть и управлять метавселенной. Цукерберг планирует, что ей будут децентрализованно управлять множество участников.