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Ноутбук Apple оказался мощнее PlayStation 5

Lenta.ru
55 минут назад

Новые ноутбуки Apple по производительности обогнали приставки нового поколения Sony. Об этом сообщает издание Notebookcheck.

Ноутбук Apple оказался мощнее PlayStation 5
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Журналисты издания проанализировали характеристики новых ноутбуков, представленных Apple. На основе официальных данных оказалось, что мощность 14-ядерного графического процессора M1 Pro, используемого в младшем ноутбуке MacBook Pro, составляет 4,5 терафлопс. Производительность самого дорогого устройства серии, имеющего процессор M1 Max с графическим чипом на 32 ядра, составляет 10,4 терафлопс.

Для сравнения, мощность графического ускорителя PlayStation 5 составляет 10,28 терафлопс. Из этого авторы сделали вывод, что новые ноутбуки Apple мощнее, чем приставка Sony нового поколения. При этом отмечается, что компьютеры, в отличие от консоли, не предназначены для видеоигр. Также процессоры от Apple «на бумаге» более энергоэффективны, чем аналогичные комплектующие в приставках Sony.

«Новые MacBook Pro стоят дороже, чем PlayStation 5, но, тем не менее, способность Apple заявить о портативном ноутбуке, способном конкурировать с игровой консолью высокого класса, впечатляет», — сделали вывод на основе заключения коллег журналисты MacRumors.

Анонс ноутбуков Apple состоялся 18 октября. В линейку MacBook Pro входят две модели с экранами Mini-LED диагональю на 14 и 16 дюймов. В зависимости от комплектации устройства имеют процессоры M1 Pro и M1 Max.

Наука и техника,Apple,
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