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Хирурги из США успешно пересадили человеку почку свиньи

Газета.Ruиещё 1
1 час назад

Хирурги в Нью-Йорке успешно пересадили человеку почку генно-модифицированной свиньи. Об этом сообщает газета New York Times. Одним из врачей, выполнивших операцию, был директор института трансплантологии Роберт Монтгомери.

Хирурги из США успешно пересадили человеку почку свиньи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, почку получил человек, находящийся на аппарате искусственного дыхания, у которого умер мозг. Хирург рассказала, что орган начал вырабатывать мочу и продукты жизнедеятельности "почти сразу" после операции.

Монтгомери считает, что генно-модифицированные свиньи "потенциально могут быть устойчивым и возобновляемым источником органов". При этом он добавил, что еще предстоит узнать подробнее о продолжительности работы таких органов.

Как отмечает газета, если ученым удастся выращивать органы свиней, подходящие для пересадки человеку, то это помогло бы 100 тысячам американцев в очереди на трансплантацию, среди которых боле 90 тысячам требуется именно почка. Издание подчеркивает, что результаты исследования еще не прошли экспертную оценку и не были опубликованы.

Ранее сообщалось, что американка перенесла вторую операцию по пересадке лица после нескольких лет попыток сохранить первый трансплантат.

Наука и техника,Роберт Монтгомери,
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