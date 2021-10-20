Когда и почему на Луне перестали извергаться вулканы

Группа учёных из Китая провела свежее исследование. В рамках него им удалось выяснить не только примерные сроки, но также и причины прекращения извержения вулканов на Луне.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Добиться результатов специалистам помог лунный грунт, доставленный китайским аппаратом Chang'E-5 около года назад.

По словам учёных, последняя вулканическая активность на естественном спутнике нашей планеты была зафиксирована чуть более 2 млрд лет назад. Об этом сообщается на страницах журнала Nature.

При этом были также вторая и третья группы исследователей. И если вторая лишь подтвердила выводы первой, то третья смогла выяснить причины, по которым это произошло.