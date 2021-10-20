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Когда и почему на Луне перестали извергаться вулканы

Ferra.ru
1 час назад

Группа учёных из Китая провела свежее исследование. В рамках него им удалось выяснить не только примерные сроки, но также и причины прекращения извержения вулканов на Луне.

Когда и почему на Луне перестали извергаться вулканы
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Добиться результатов специалистам помог лунный грунт, доставленный китайским аппаратом Chang'E-5 около года назад.

По словам учёных, последняя вулканическая активность на естественном спутнике нашей планеты была зафиксирована чуть более 2 млрд лет назад. Об этом сообщается на страницах журнала Nature.

При этом были также вторая и третья группы исследователей. И если вторая лишь подтвердила выводы первой, то третья смогла выяснить причины, по которым это произошло.

Оказалось, что виной всему то, что на Луне начала падать температура. При этом происходило это с гораздо более меньшей скоростью, чем считала официальная наука ранее.

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