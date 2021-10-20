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Фото и видео в Instagram можно будет выкладывать с компьютера

Ferra.ru
2 часа назад

В Instagram наконец появится функция, которую так долго ждали некоторые пользователи. Речь о возможности публиковать фото и видео с компьютера.

В Instagram появилась новая функция
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отметим, что прямо сейчас с компьютеров можно лишь войти в свой аккаунт в Instagram и просматривать контент, в то время как публикация — не предусмотрена. Однако уже с завтрашнего дня это изменится — пользователям разрешат размещать фото и короткие ролики продолжительностью до минуты в веб-интерфейсе в десктопных браузерах. Данное нововведение, как выяснилось, тестировали еще в июне, и наконец сейчас его смогут опробовать все пользователи.

Вчера в Instagram добавили возможность двумя пользователям совместно делиться контентом в ленту или Reels. У постов в режиме Collabs общие комментарии, количество просмотров и «лайков».

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