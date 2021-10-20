В Instagram появилась новая функция

Отметим, что прямо сейчас с компьютеров можно лишь войти в свой аккаунт в Instagram и просматривать контент, в то время как публикация — не предусмотрена. Однако уже с завтрашнего дня это изменится — пользователям разрешат размещать фото и короткие ролики продолжительностью до минуты в веб-интерфейсе в десктопных браузерах. Данное нововведение, как выяснилось, тестировали еще в июне, и наконец сейчас его смогут опробовать все пользователи.