«Устроил разнос»: Роскосмос сменит генподрядчика Восточного

Госкорпорация "Роскосмос" поменяет генподрядчика строительства космодрома Восточный из-за нарушений исполнительской дисциплины, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.

По его данным, глава корпорации Дмитрий Рогозин распорядился создать подведомственное "Роскосмосу" строительное управление - оно и станет новым генподрядчиком на космодроме. Рогозин также поручил перенести из Москвы в Циолковский головные офисы оператора российских космодромов ЦЭНКИ и Дирекции космодрома Восточный, будучи недовольным работой этих организаций.

"На прошедшем во вторник [19 октября] совещании по оценке деятельности и исполнительской дисциплины... глава "Роскосмоса" устроил настоящий разнос гендиректору предприятия Руслану Мухамеджанову, поскольку предприятие не справляется с функцией генподрядчика строительных работ на Восточном", - заявил источник.

Исполнительская дисциплина - показатель, который характеризует насколько эффективно работник выполняет свою трудовую функцию и обязанности, установленные должностной инструкцией. Космодром Восточный строят с 2012 года.

В ноябре 2019 года президент России Владимир Путин заявил, что несмотря на десятки уголовных дел, "порядка там до сих пор не удалось навести как следует". В апреле этого года СМИ сообщили об обысках в офисе генподрядчика строительства Восточного.