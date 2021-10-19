Маск посмеялся над поклонниками СССР

Основатель SpaceX Илон Маск пошутил на тему последователей социалистической идеологии. Соответствующий пост он опубликовал в Twitter.

Фото: Reuters Reuters

Маск разместил коллаж, в соответствии с которым разработчики серии компьютерных игр в жанре шутер Call of Duty о борьбе с терроризмом, Второй мировой войне, холодной войне и гипотетической Третьей мировой войне рассчитывали, что их целевой аудиторией будут взрослые. В реальности, считает Маск, эти игры популярны у детей. Разработчики Покемона, наоборот, разрабатывали свой продукт для детской аудитории, но популярность он завоевал у взрослых.

По версии Маска, социалистическая идеология создавалась для рабочего класса, но популярна она у молодых девушек. В качестве иллюстрации он разместил значок серпа и молота, строителя в рабочей одежде как таргет-аудиторию этой идеологии и фотографию девушки в очках с розовыми волосами как представителя реальной аудитории современных поклонников социализма.

Три года назад Маск также писал, что те, кто объявляют себя «социалистами», обычно деспотичны, не имеют чувства юмора и учились в дорогом колледже.

«Судьба любит иронию», - отмечал Маск.

При этом на вопрос одного из подписчиков, кем себя считает сам Маск, основатель SpaceX ответил: «Социалистом».