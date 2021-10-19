Эксперты перечислили самые безопасные мессенджеры

Эксперты по кибербезопасности рассказали, какой мессенджер можно считать самым безопасным.

Как пишут «Известия», среди специалистов нет единого мнения о том, какой мессенджер может однозначно претендовать на звание самого безопасного. В разных рейтингах учитываются разные параметры. Так, по версии компании Artezio, наиболее безопасными средствами связи являются Signal, Wickr Me и Viber. Четвертую строчку в этом году занял Telegram, ранее опережавший Viber.

Мессенджеру Signal удалось занять первую позицию за качество протоколов шифрования, наличие двухфакторной идентификации и неготовность к раскрытию персональных данных.

Компания Group-IB составила свой рейтинг защищенных мессенджеров, оценив Signal, Telegram и Wickr Me на соответствие трем критериям: архитектура, функциональность и открытость сообществу.

В Signal и Telegram обнаружились недостатки при хранении чувствительной информации в локальном хранилище. Поэтому первое место занял Wickr Me, второе - Telegram, третье - Signal.

Основатель сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашот Оганесян заявил, что ни один из мессенджеров не может считаться полностью безопасным. Он посоветовал избегать продукты компании Facebook, поскольку она продает данные пользователей рекламодателям.

Руководитель отдела web-разработки TravelLine Сергей Калинин предложил обратить внимание на пока еще малоизвестные Wickr Me, Threema и Twinme. В первом из них есть обязательная функция самоуничтожения сообщений. Время хранения контролируется пользователем.