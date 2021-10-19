Пенсионерам предложили бесплатно раздать планшеты

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов направил письмо в адрес главы Минтруда Антона Котякова, где предложил бесплатно выдавать планшеты пенсионерам в России, пишет RT.
В письме, копия которого есть в распоряжении издания, Орлов отмечает, что пенсионеры не всегда могут позволить купить устройства для выхода в интернет и регулярно оплачивать услуги связи. При этом им необходим доступ к порталам госуслуг, сервисам для онлайн-записи на прием к врачу, а также возможность проголосовать на выборах из дома с учетом того, что система электронного голосования будет расширяться.
Кроме того, люди пожилого возраста наиболее уязвимы для вирусов в периоды эпидемий, и устройство, имеющее выход в интернет, позволит им снизить социальные контакты, покупать продукты, лекарства и другие необходимые товары дистанционно.
«В связи с этим прошу вас рассмотреть вопрос о возможности предоставления гражданам пенсионного возраста планшетов и мобильного доступа в сеть интернет на безвозмездной основе по факту обращения в муниципальные органы социальной защиты», — говорится в письме.