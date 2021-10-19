Пенсионерам предложили бесплатно раздать планшеты

В письме, копия которого есть в распоряжении издания, Орлов отмечает, что пенсионеры не всегда могут позволить купить устройства для выхода в интернет и регулярно оплачивать услуги связи. При этом им необходим доступ к порталам госуслуг, сервисам для онлайн-записи на прием к врачу, а также возможность проголосовать на выборах из дома с учетом того, что система электронного голосования будет расширяться.