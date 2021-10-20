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Летающие машины появятся уже в 2024 году

Ferra.ruиещё 1
1 час назад

Компания HT Aero привлекла более 500 миллионов долларов от внешних инвесторов. Она поддерживается китайским производителем электромобилей Xpeng и планирует выпустить свои летательные аппараты в 2024 году.

Летающие машины появятся уже в 2024 году
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Бренд HT Aero будет использовать инвестиции в свои исследования для разработки новой модели аппарата, которая сможет не только летать, но и ездить.

Он добавил, что компания планирует выпустить летающий автомобиль уже в 2024 году, а более точные сроки будут объявлены ближе к запуску. Хэ Сяопэн, основатель Xpeng , а также сама автомобильная компания Xpeng являются инвесторами HT Aero.

Летающие автомобили, известные как электрические аппараты вертикального взлета и посадки (eVTOL), в последнее время привлекают к себе большое внимание автомобильной промышленности. Другие автомобильные бренды, такие как Hyundai, Lilium также работают над созданием собственных летающих транспортных средств.

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