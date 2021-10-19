В ООН предупредили об исчезновении ледников Африки к 2040-м годам

Ледники в горных массивах Килиманджаро, Кения и Рувензори могут полностью исчезнуть к 2040-м годам, так как потепление в Африке происходит более быстрыми темпами, чем в среднем на Земле, говорится в опубликованном докладе Всемирной метеорологической организации (ВМО).

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«Сейчас только три горы в Африке покрыты ледниками. Это массив гор Кения (Республика Кения), Рувензори (Республика Уганда) и Килиманджаро (Объединенная Республика Танзания). Хотя эти ледники слишком малы, чтобы служить крупными резервуарами воды, они имеют значительное туристическое и научное значение», – приводит сообщение ТАСС.

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Авторы доклада отмечают, что нынешние темпы отступления горных ледников являются более высокими, чем в среднем на планете, «если это продолжится, то приведет к полной дегляциации к 2040-м годам». Эксперты предполагают, что первой льда лишится гора Кения, это произойдет примерно на 10 лет раньше, чем в случае с Килиманджаро и Рувензори.

По подсчетам специалистов, потепление в Африке идет быстрее, чем в среднем на Земле. Темпы роста уровня Индийского и Атлантического океанов у африканского побережья превышают среднемировые показатели. В 2020 году наблюдались более обильные, чем обычно, осадки в ряде областей, в том числе в зоне Сахеля, Восточно-Африканской рифтовой долине и на северо-востоке Африки. Судан, Южный Судан, Эфиопия, Чад и ряд других стран пережили наводнения. Засуха на Мадагаскаре привела к гуманитарному кризису.

По прогнозам, к 2030 году 118 млн человек в Африке, живущих менее чем на 1,9 доллара в день, столкнутся с засухами, наводнениями и экстремальной жарой.

«В 2020 году климатические индикаторы в Африке характеризовались повышением температуры, ускорением подъема уровня моря, экстремальной погодой, а также климатическими событиями, такими как наводнения, оползни и засухи. Быстрое уменьшение ледников, остающихся на востоке Африки, которые, как ожидается, полностью растают в ближайшем будущем, сигнализирует об угрозе неизбежных и необратимых изменений в системе Земли», – заявил генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас.