Apple представил флагманские ноутбуки MacBook Pro

Компания Apple представила обновленные флагманские ноутбуки MacBook Pro, оснащенные новейшими процессорами M1 Pro и M1 Max.

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В рамках презентации 18 октября Apple представила две модели MacBook Pro с диагональю 14 и 16 дюймов. Новинки получили фирменную «челку», как у iPhone 13 и других смартфонов Apple.

Ноутбуки лишились сенсорной OLED-панели Touch Bar, на ее место вернулись функциональные клавиши. Кроме того, вернулся разъем для зарядки MagSafe и HDMI.

Главное изменение – впервые компьютеры Apple будут работать на процессорах собственного производства: M1 Pro и M1 Max.

Pro имеет 33,7 миллиарда транзисторов и на 70% быстрее предыдущего поколения, Max стал самым мощным процессором Apple, он имеет 57 миллиардов транзисторов.

Компания обещает, что работать с графикой новые ноутбуки будут в 9-13 раз быстрее, чем предыдущее поколение MacBook Pro на процессорах Intel.

Батарея новых ноутбуков может работать 17 часов без подзарядки.