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Представлено третье поколение беспроводных наушников Apple AirPods

Ferra.ruиещё 1
1 час назад

Сегодня на второй презентации за осень Apple представила третье поколение беспроводных наушников AirPods. Они поддерживают пространственное аудио.

Представлено третье поколение беспроводных наушников Apple AirPods
Фото: Apple Apple

AirPods 3 получили лучшую автономность. Теперь они работают до 6 часов на одном заряде. Вместе с зарядным кейсом время прослушивания музыки увеличивается до 30 часов. 5 минут зарядки должно хватить на час работы.

Наушники имеют защиты от воды и пота. Их дизайн отличается от дизайна устройств предыдущего поколения. «Ножка» стала короче. Изменился и сам корпус.

AirPods 3 не получили активного шумоподавления — эта функция осталась эксклюзивной для AirPods Pro и AirPods Max. Тем не менее, у наушников есть Spatial Audio — впервые для модели AirPods начального уровня. Благодаря новым датчикам AirPods 3 обнаруживает движения головы пользователя для создания объёмного звука.

Новые наушники AirPods 3 стоят $179.

Наука и техника,Apple,
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