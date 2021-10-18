Представлено третье поколение беспроводных наушников Apple AirPods

Сегодня на второй презентации за осень Apple представила третье поколение беспроводных наушников AirPods. Они поддерживают пространственное аудио.

Фото: Apple Apple

AirPods 3 получили лучшую автономность. Теперь они работают до 6 часов на одном заряде. Вместе с зарядным кейсом время прослушивания музыки увеличивается до 30 часов. 5 минут зарядки должно хватить на час работы.

Наушники имеют защиты от воды и пота. Их дизайн отличается от дизайна устройств предыдущего поколения. «Ножка» стала короче. Изменился и сам корпус.

AirPods 3 не получили активного шумоподавления — эта функция осталась эксклюзивной для AirPods Pro и AirPods Max. Тем не менее, у наушников есть Spatial Audio — впервые для модели AirPods начального уровня. Благодаря новым датчикам AirPods 3 обнаруживает движения головы пользователя для создания объёмного звука.