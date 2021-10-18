Иммунитет к коронавирусу может сохраняться всю жизнь

Иммунитет к коронавирусу после перенесенного заболевания может сохраняться пожизненно, считают ученые из лаборатории молекулярной биологии Университета Рокфеллера в Нью-Йорке и Университета Вашингтона в Сент-Луисе.

Как сообщает Live24 со ссылкой на журнал Nature, ранее специалисты выяснили, что через несколько месяцев после болезни количество антител к COVID-19 начинает стремительно падать, а через полтора-два года их почти не остается. Однако последние исследования ученых двух американских университетов доказывают, что иммунитет к коронавирусу сохраняется гораздо дольше, чем считалось ранее.

Ученые проанализировали данные 77 человек, переболевших COVID-19 преимущественно в легкой форме. Первые четыре месяца после выздоровления уровень антител в их крови падал, а затем вышел на плато. Даже через 11 месяцев у большинства переболевших сохранилось минимальное количество защитных частиц.

Кроме того, у пациентов сохранялись Т-клетки, которые способны запоминать возбудителя и производить антитела, поддерживая иммунитет к коронавирусу. T-клетки в костном мозге находятся в спящем состоянии, пока организм заново не сталкивается с вирусом. Тогда они активизируются и вырабатывают антитела.

Ученые отмечают, что такая модель характерна для тех, кто переболел в легкой форме и даже бессимптомно. При тяжелом течении COVID-19 реакция организма может быть гипертрофированной. Возникает цитокиновый шторм, мешающий формированию долгосрочной защиты.