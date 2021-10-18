«Учусь ходить заново»: Пересильд о возвращении с МКС

Актриса Юлия Пересильд заявила, что день возвращения на Землю с Международной космической станции в ходе съемок фильма «Вызов» стал для неё вторым днем рождения. Согласно посту в Instagram, после пережитых испытаний – физические перегрузки во время полета на орбиту, пребывание в невесомости — буквально заново учится ходить под действием земного притяжения.

Фото: ТАСС ТАСС

Как отметила Пересильд, сейчас она восстанавливается в Центре подготовки имени Гагарина. Юлия поделилась фотографиями, сделанными известным мастером Сашей Гусовым вскоре после приземления.

«Перелет вертолетом Жезказган — Караганда. И рядом уже волшебный Саша Гусов, а значит, все моменты схвачены и оставлены на долгую память! Я уже в Центре подготовки космонавтов — учусь ходить заново! 17 октября как еще один день рождения!», – отметила актриса.