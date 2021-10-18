В Китае археологи проникли в гробницы эпохи Троецарствия

Китайские археологи при проведении раскопок в центральной провинции Хунань обнаружили четыре гробницы возрастом около 1900 лет, внутри которых находилось множество ритуальных предметов.

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Об открытии со ссылкой на информацию провинциального института культурных реликвий и археологии сообщает агентство "Синьхуа". Изыскательские работы были проведены в уезде Гуйян.

Археологам удалось раскопать четыре древние гробницы, внутри которых было обнаружено более сотни различных артефактов. В частности, исследователи нашли свыше 80 керамических изделий, а также изделия из железа, стекла, серебра и бронзы.

Возраст усыпальниц удалось определить по изучению найденных артефактов, архитектуре строений и надписям, которые были обнаружены на стене одной из гробниц. Археологи предполагают, что эти сооружения относятся к периоду от династии Восточная Хань (25-220 годы нашей эры) до эпохи Троецарствия (220-280 годы нашей эры). То есть они были возведено примерно 1700-1900 лет назад.

Владельцами как минимум двух гробниц, судя по найденным в них артефактам, были женщины. Как объясняют археологи, в этих усыпальницах были обнаружены женские украшения, в том числе подвески и серебряные серьги. Здесь же находилась стеклянная посуда.

"Открытие имеет большое значение для изучения погребальных обычаев, экономики, культуры и социального развития в период от начала правления династии Восточная Хань до эпохи Троецарствия на юге провинции Хунань", - говорит участник раскопок Чен Бин.