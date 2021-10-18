Ученые создали умную трость для слепых

Инженеры Стэнфордского университета разработала трость, которая повышает скорость ходьбы и улучшает навигацию как зрячих, так и слепых людей.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Умную трость назвали Augmented Cane. Она отличается от обычной трости двумя ключевыми вещами. Устройство оснащено различными сенсорами, в том числе камерой, которые собирают информацию об окружении пользователя. Есть также датчики GPS и LIDAR. Последний помогает измерить, насколько далеко от трости находится объект.

Кроме того, у подножия трости есть колесо, которое может регулировать скорость ходьбы человека, а также даёт тактильную обратную связь. Это позволяет человеку понять, когда и куда нужно повернуть. В целом, устройство помогает ориентироваться в незнакомых местах.