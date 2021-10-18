OnePlus выпустила умные часы в стиле «Гарри Поттера»

Компания OnePlus представила новую версию своих часов — OnePlus Watch Harry Potter Limited Edition. Они стоят около $225 и могут понравиться фанатам «Гарри Поттера».

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Судя по всему, часы будут доступны для покупки только в Индии. Ограниченная версия получила ряд элементов, посвящённых Гарри Поттеру. У часов есть коричневый кожаный ремешок, украшенный тематическим логотипом, на корпусе имеется изображение в виде шрама главного героя франшизы. Также устройство поставляется в коробке, напоминающей волшебный вход в Косой переулок.