В Забайкалье нашли останки древнего человека

- До всестороннего обследования в лабораторных условиях делать выводы и детально характеризовать данную находку считаю преждевременным. В то же время несомненно одно - мы имеем дело с останками человека древнего возраста. Хочу это подчеркнуть, потому что сюжет уже стал поводом для различных фантазий и небылиц, - сказал кандидат исторических наук, учитель истории и обществознания Кокуйской средней общеобразовательной школы № 2 Олег Черенщиков.