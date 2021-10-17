Космонавт рассказал о бардаке после съемок фильма на МКС

Российский космонавт Антон Шкаплеров рассказал, что после съемок художественного фильма на МКС наступил «бардак». Это следует из переговоров экипажа с ЦУП, передает РИА ФАН.

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По словам Шкаплерова, после отбытия киноэкипажа на Землю, на станции «все хорошо и стало посвободнее». В ближайшее время обитатели МКС намерены заняться уборкой – из-за съемок они сделали вынужденный перерыв в уборке станции.

«Две недели ничего не убиралось, тут такой бардак на российском сегменте», - сказал Шкаплеров.

Сегодня утром корабль «Союз МС-18» с киноэкипажем в составе космонавта Олега Новицкого, актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко приземлился в Казахстане