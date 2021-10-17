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Космонавты рассказали о «бардаке» после съемок фильма на МКС

Майк Габриелян
20 минут назад

Российский космонавт Антон Шкаплеров рассказал, что после съемок художественного фильма на МКС наступил «бардак». Это следует из переговоров экипажа с ЦУП, передает РИА ФАН.

Космонавт рассказал о бардаке после съемок фильма на МКС
Фото: РоскосмосРоскосмос

По словам Шкаплерова, после отбытия киноэкипажа на Землю, на станции «все хорошо и стало посвободнее». В ближайшее время обитатели МКС намерены заняться уборкой – из-за съемок они сделали вынужденный перерыв в уборке станции.

«Две недели ничего не убиралось, тут такой бардак на российском сегменте», - сказал Шкаплеров.

Киноэкипаж на «Союз МС-18» приземлился в Казахстане

Сегодня утром корабль «Союз МС-18» с киноэкипажем в составе космонавта Олега Новицкого, актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко приземлился в Казахстане

На МКС Пересильд и Шипенко впервые в мире сняли художественный фильм в космосе. Это космическая драма «Вызов», повествующая о девушке-враче, которая летит на орбиту, чтобы спасти космонавта. В съемках участвовали российские космонавты Антон Шкаплеров, Олег Новицкий и Петр Дубров.

Наука и техника,Петр Дубров,Клим Шипенко,Антон Шкаплеров,Олег Новицкий,Юлия Пересильд,ЦУП,РИА ФАН,
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