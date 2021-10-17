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Врач заявил о четвертой волне коронавируса в России

News.ru
21 минуту назад

Президент нацпроекта «Здоровье нации», доктор медицинских наук Дмитрий Еделев заявил, что в России уже началась четвёртая волна коронавируса. По его словам, это связано с малыми темпами вакцинации. Об этом он рассказал в эфире НТВ.

У нас начинается четвёртая волна. При этом третья волна начиналась с уровня около семи тысяч человек [количество выявленных случаев за сутки], эта волна начинается с 20 тысяч, — сказал он.

Специалист отметил, что 32% привившихся недостаточно для сдерживания инфекции. Чтобы пандемия пошла на спад, привиться или переболеть должны 60% граждан.

Четвёртая волна будет из-за того, что все действуют по принципу «пока гром не грянет, мужик не перекрестится». Грядёт гром, и к этому надо готовиться, — заключил медик.

Ранее иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что нынешний рост заболеваемости коронавирусом в России является лишь частью суперволны, которая продлится до весны. Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, сделала акцент на высоких показателях смертности от COVID. Она призвала россиян прививаться, подчеркнув, что это единственный способ профилактики коронавируса и предотвращения летального исхода.

Наука и техника,Видео,Дмитрий Еделев,Николай Крючков,Татьяна Голикова,НТВ,
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