Врач заявил о четвертой волне коронавируса в России

Президент нацпроекта «Здоровье нации», доктор медицинских наук Дмитрий Еделев заявил, что в России уже началась четвёртая волна коронавируса. По его словам, это связано с малыми темпами вакцинации. Об этом он рассказал в эфире НТВ.
У нас начинается четвёртая волна. При этом третья волна начиналась с уровня около семи тысяч человек [количество выявленных случаев за сутки], эта волна начинается с 20 тысяч, — сказал он.
Специалист отметил, что 32% привившихся недостаточно для сдерживания инфекции. Чтобы пандемия пошла на спад, привиться или переболеть должны 60% граждан.
Четвёртая волна будет из-за того, что все действуют по принципу «пока гром не грянет, мужик не перекрестится». Грядёт гром, и к этому надо готовиться, — заключил медик.
Ранее иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что нынешний рост заболеваемости коронавирусом в России является лишь частью суперволны, которая продлится до весны. Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, сделала акцент на высоких показателях смертности от COVID. Она призвала россиян прививаться, подчеркнув, что это единственный способ профилактики коронавируса и предотвращения летального исхода.