Обнаружено влияние генетики на тренировки

Исследователи из Великобритании показали, что гены человека играют существенную роль в том, как организм человека реагирует на тренировки — до 72 процентов разницы в результатах может объясняться генетическими особенностями. Также специалисты выделили 13 генов, которые влияют на эти различия. Статья ученых опубликована в журнале PLOS ONE.

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Специалисты из Университета Англия Раскин проанализировали 24 исследования, содержавшие данные о здоровье более трех тысяч людей в возрасте от 18 до 55 лет, ранее не занимавшихся физической подготовкой. В ходе тренировок все участники показали улучшение, но в разной степени — даже когда выполняли одно и то же упражнение.

Исследователи обнаружили, что генетические различия ответственны за 72 процента разницы в результатах в упражнениях, нацеленных на улучшение силы мыщц. Для тренировок сердечно-сосудистой системы — эффект от которых измерялся по максимальному потреблению кислорода — этот показатель составил 44 процента. В анаэробных тренировках генетический фактор влиял на десять процентов разницы.