Назван замедляющий старение фрукт

Ежедневное употребления пары плодов киви позволяет заметно уменьшить вред от окислительных процессов в организме человека, вызванных интенсивными нагрузками и процессами естественного старения. Об этом пишет арабское издание Sabq.

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Издание отмечает, что окислительные процессы в организме могут способствовать повреждениям в клетках и увеличению вероятности возникновения проблем с сердечно-сосудистой системой.

По его данным, пользу киви удалось доказать в ходе исследования, проведенного японским Университетом Кагава. В нем приняли участие 30 студентов-добровольцев, занимающиеся бегом. В ходе эксперимента половина из них съедала по два киви в день, а другая половина подопытных эту ягоду не употребляла.

«Результаты показали, что что у тех, кто питался киви два раза в день, уменьшилось пагубное воздействие высокоинтенсивных тренировок на организм», - пишет издание.