Назван замедляющий старение фрукт

Ежедневное употребления пары плодов киви позволяет заметно уменьшить вред от окислительных процессов в организме человека, вызванных интенсивными нагрузками и процессами естественного старения. Об этом пишет арабское издание Sabq.
Издание отмечает, что окислительные процессы в организме могут способствовать повреждениям в клетках и увеличению вероятности возникновения проблем с сердечно-сосудистой системой.
По его данным, пользу киви удалось доказать в ходе исследования, проведенного японским Университетом Кагава. В нем приняли участие 30 студентов-добровольцев, занимающиеся бегом. В ходе эксперимента половина из них съедала по два киви в день, а другая половина подопытных эту ягоду не употребляла.
«Результаты показали, что что у тех, кто питался киви два раза в день, уменьшилось пагубное воздействие высокоинтенсивных тренировок на организм», - пишет издание.
Польза от употребления киви объясняется содержанием в ягоде большого количества антиоксидантов, защищающих организм от окислительного процесса. Кроме того, в киви присутствуют полифенолы, способствующие поддержанию оптимального уровня сахара в крови и уменьшающие вероятность появления проблем с сердечно-сосудистой системой. Большое количество витамина С в киви помогает ускорению регенерации тканей.