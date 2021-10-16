На МКС сработала сирена

На Международной космической станции в ночь на 16 октября сработала сирена, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на переговоры экипажа с Землей.

Фото: NASA NASA

Космонавт Антон Шкаплеров рассказал специалисту подмосковного Центра управления полетами, что на станции прозвучало также оповещение, однако оборвалось.

Причиной космонавт назвал временное пропадание готовности навигационного обеспечения в системе управления российского модуля «Звезда». Специалист хьюстонского Центра управления полетами позже сообщил экипажу, что никаких действий предпринимать не нужно.

Накануне МКС на полчаса потеряла ориентацию во время теста двигателей корабля «Союз МС-18». Станция развернулась на 57 градусов.