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На МКС сработала сирена

Ювелина Бернст
39 минут назад

На Международной космической станции в ночь на 16 октября сработала сирена, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на переговоры экипажа с Землей.

На МКС сработала сирена
Фото: NASANASA

Космонавт Антон Шкаплеров рассказал специалисту подмосковного Центра управления полетами, что на станции прозвучало также оповещение, однако оборвалось.

Причиной космонавт назвал временное пропадание готовности навигационного обеспечения в системе управления российского модуля «Звезда». Специалист хьюстонского Центра управления полетами позже сообщил экипажу, что никаких действий предпринимать не нужно.

В NASA рассказали подробности инцидента на МКС

Накануне МКС на полчаса потеряла ориентацию во время теста двигателей корабля «Союз МС-18». Станция развернулась на 57 градусов.

Помимо космонавтов на МКС сейчас находятся режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд, которые снимают первый художественный фильм в космосе. Они отправились в полет 5 октября и должны вернуться на Землю 17 октября.
Наука и техника,Клим Шипенко,Антон Шкаплеров,Юлия Пересильд,ЦУП,NASA,РИА Новости,
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