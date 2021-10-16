За что вас забанит Facebook в России. Подробный список

Раскрыты высказывания, за которые Facebook блокирует публикации россиян
Соцсеть Facebook в очередной раз вызвала споры в рунете, когда заблокировала публикацию — на этот раз за слово «хохлома». Вероятно ее приняли за одну из форм слова «хохлы», пренебрежительного наименования украинцев. «Газета.Ru» разобралась, за что же Facebook действительно блокирует, и вспомнила комичные случаи, связанные с запрещенным списком.
Facebook не скрывает слов, за которые готова блокировать посты. Компания ведет специальный ресурс, на котором перечислены все правила соцсети для пользователей. В том числе в нем подробно указаны враждебные высказывания.
К ним относят комментарии о расовой или этнической принадлежности, национальности, инвалидности, вероисповедания, касте, сексуальной ориентации, поле, гендерной идентичности.
Враждебность характеризуют как агрессивные или унижающие человеческое достоинство высказывания, вредные стереотипы, утверждения о неполноценности, высказывания с презрением, отвращением или неприятием, а также ругательства и призывы к сегрегации.
Пользователям запрещено размещать контент, в котором есть сравнения людей или группы людей с насекомыми, животными, которые в культуре считаются низшими существами, грязью, бактериями, болезнями и экскрементами. Также нельзя называть людей «недолюдьми» и «людьми второго сорта».
Высмеивание концепции преступлений на почве ненависти, случаев или жертв таких преступлений, даже если на изображении не фигурируют реальные люди, также находится под запретом.
В отношении чернокожих людей запрещены сравнения: с обезьянами или обезьяноподобными существами, с сельскохозяйственным инвентарем, а также карикатуры с «черным лицом», созданном с помощью грима.
В отношении евреев запрещено сравнение с крысами и утверждения о том, что они управляют миром или контролируют главные институты общества, такие как СМИ, экономика и правительство.
В отношении мусульман запрещено сравнение со свиньями и упоминание сексуальных отношений с козами или свиньями. В отношении мексиканцев запрещено сравнение с червеобразными существами.
В Facebook также прописан запрет на сравнение женщин с предметами домашнего обихода или их упоминание в качестве имущества или «объектов», а упоминание трансгендерных людей невозможно в среднем роде.
Утверждения о неполноценности человека тоже могут стать поводом для блокировки. «Грязный», «немытый», «вонючий», «страшный», «уродливый» , «тупой», «кретин», «идиот», «неграмотный», «неуч» — даже одного из этих слов достаточно модератору для решения против автора.
Уничижительные высказывания, такие как «шлюха», «шалава», «извращенец» тоже приведут к бану. Пользователей призывают не писать посты с негативом про определенного человека. Среди примеров подобных враждебных высказываний: «Терпеть не могу Х», «Мне наплевать на X», «Меня тошнит от X».
Под запретом и «фразы, содержащие призыв вступить в половую связь или контактировать с гениталиями или анусом, фекалиями или мочой».
Когда перечень запретов так велик, то модераторы или алгоритмы могут ошибочно принять контент за запрещенный, даже когда это совсем не так. Свежий пример — «хохлома». Пользователи Facebook неоднократно сообщали о блокировках за использование слова «хохлы», даже при цитировании литературных текстов.
Пост российского писателя, популяризатора космонавтики Виталия Егорова содержал слово «хохлома» и был посвящен ракетам «Роскосмоса», украшенным этим национальным узором. «Facebook ее ненавидит. Так и пишет — «ненависть»!» — указал он. Судя по скриншотам, соцсеть действительно посчитала, что «хохлома» — слово, провоцирующее ненависть и нетерпимость.
Высока вероятность, что это ошибка из-за похожести слов, а весь процесс автоматизирован и проходит без участия человека. Это подтверждает и то, что вскоре после извинения Facebook и восстановления поста, Егорову заблокировали уже комментарий, в котором он снова упомянул «хохлому».
«Спасибо, Facebook, теперь я уверен, что человечеству не грозит восстание машин, если даже у такого гиганта управление доверено такому искусственному... даже не знаю как назвать, на интеллект это не тянет», — констатировал Егоров.
В соцсети уверяют, что проверяют и изучают контексты публикаций прежде чем принимают решение о блокировке. Однако автор Telegram-канала «Планерка» уверен, что в его случае соцсеть лишь увидела предложение и решила, что оно заслуживает бана.
Пост сделал экс-главред газеты «Ревдинский рабочий» Евгений Зиновьев, назначенный главным редактором «Планерки» 29 сентября. «Вот и мы попали под раздачу. Facebook настолько умен и серьезен, что запрещает нам ерничать по поводу бредовых заголовков», — отметил он.
В посте высмеивался заголовок украинского издания, которое из-за игры слов будто высказалось о насилии в отношении евреев: «Победить зло невозможно, но мы не должны опускать руки: мэр Днепра о годовщине расстрела евреев».
Аккаунт в Facebook «Планерка. Журналистика и СМИ» прокомментировал статью фразой «Стрелять в евреев мы не бросим», за что и был заблокирован. Ограничение правда незначительное — запрет на публикации в течение 24 часов.
Правозащитница, журналистка RT Мария Баронова в марте рассказала, что Facebook заблокировал ее на 30 дней за комментарий к посту. В нем лишь был ответ на слова другой пользовательницы. «Вы не националистка. Вы нацистка», — написала Баронова.
Публицист Егор Холмогоров получил бан на месяц за ссылку, которую иллюстрировало фото с президентом России Владимиром Путиным.
Он крайне эмоционально отреагировал на эту блокировку в Facebook. Публицист возмутился тем, как часто они стали происходить в социальной сети и насколько они, по его мнению, не соответствуют правилам соцсети.
«Укрофейсбук забанил меня на 30 суток за это. Фактически за фото Путина на фоне флага Новороссии в чужой публикации. Никакой Роскомнадзор за мои права, в отличие от своего права на цензуру, бодаться, конечно не будет», — разгневанно заметил Холмогоров.
Редактор «Таких дел» Артем Беседин описал случай, когда Facebook спустя несколько лет удалил его фото. Соцсеть смутило изображение Микки Мауса, который собственными руками давит область глаз, а вокруг них будто идет кровь.
Из-за этой картинки Беседина посчитали человеком, склонным к самовредительству и предложили обратиться за помощью. «До чего же фейсбук тупой», — резюмировал журналист.
Еще в октябре 2019 года Telegram-канал «Горе-море» сообщил, как у них заблокировали пост с ссылкой на статью про людей, которые регулярно сталкиваются с травлей из-за лишнего веса. Статью иллюстрировала обнаженная женщина с оголенной грудью.
Соцсеть посчитала, что публикация нарушает нормы платформы, так как «часть аудитории негативно реагирует на изображения обнаженного тела». «Напоминаю, что Facebook — тоталитарная помойка без права на свободу высказывания», — заключил автор канала.