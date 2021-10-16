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В России начались испытания «мультивакцины»

Елена Прошина
9 минут назад

Специалисты Центра им. Гамалеи приступили к доклиническим исследованиям платформы для вакцин, которые в дальнейшем будут способны защищать от нескольких разных вирусов или нескольких вариантов одного вируса. Об этом сообщил директор центра Александр Гинцбург, передает ТАСС.

В России создадут уникальную «мультивакцину»
Фото: ТАССТАСС

По его словам, в настоящее время вакцину испытывают на обезьянах. Смысл этой разработки в том, что она будет сразу защищать от различных штаммов одного вируса и даже от различных вирусов, которые циркулируют в человеческой популяции в одно и то же время. Вакцина, возможно, будет совмещать различные антигены коронавируса и вирусов гриппа.

Ранее издание Mash, ссылаясь на доктора биологических наук Алексея Грановского, информировало, что Центр им. Гамалеи начал тестировать на обезьянах добавку, которая сможет усилить эффект препарата «Спутник V». Гинцбург назвал эту информацию ложной и пояснил, что испытания проходит новая платформа. «Спутник V», согласно его заявлению, достаточно эффективен против различных штаммов COVID-19 и без добавок.

Гинцбург заверил, что тестирования новой добавки не имеют никакого отношения к «Спутнику V».

Ранее сообщалось, что в России начали регистрацию нового препарата от COVID-19 «Мир-19». Разработчики лекарства заявили, что рассчитывают на его регистрацию до конца 2021 года.

Наука и техника,Наука,Алексей Грановский,
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