В NASA рассказали подробности инцидента на МКС

Потеря ориентации в пространстве Международной космической станции (МКС) продолжалась полчаса и не представляла угрозы для экипажа. Об этом сообщает НАСА.

Фото: presscentre.energia / VK presscentre.energia / VK

По данным американского космического ведомства, в течение 30 минут управлявшие полетом восстановили контроль над станцией, которая сейчас в стабильном положении. Экипаж в это время бодрствовал и "не подвергался никакой опасности", пишет РИА Новости.

Отмечается также, что НАСА и "Роскосмос" совместно работают над выяснением причин происшествия. В НАСА подчеркнули, что возвращение "Союз МС-18" с киноэкипажем на борту на Землю планируется в прежние сроки.