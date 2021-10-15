Мировой океан спасут строительным мусором

В датском городе Орсу решили при помощи строительного мусора сделать вклад в спасение Мирового океана. Из бетонных отходов создали искусственные рифы в надежде привлечь подводных обитателей, пишет издание TheMayor.EU.

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Авторами инициативы стали компании Lighthouse United и Per Aarsleff A/S, которые занимаются возведением самого высокого здания в муниципалитете. Излишки строительных материалов начали перерабатывать на месте и превращать в альтернативу коралловым рифам.

Ожидается, что искусственные конструкции станут новой и безопасной средой для морских существ — на них будут расти водоросли, а внутри смогут прятаться крабы и размножаться рыбы. В рамках проекта по восстановлению биоразнообразия в каналы Орсу запустили четыре тонны мидий — именно они должны «обжить» бетонные рифы и сыграть ключевую роль в восстановлении местной экосистемы.

При успешном внедрении датская технология может стать спасением от глобальной катастрофы. Ученые выяснили, что за девять лет (с 2009 по 2018 год) Мировой океан лишился 14 процентов коралловых рифов. Объем потерь сопоставим с площадью всей живых рифов в Австралии — 11,7 тысячи квадратных метров.