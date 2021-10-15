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Рогозин «всыпал» руководителю полетов за инцидент с МКС

Елена Прошина
1 час назад

Российский руководитель полетов российского сегмента МКС

Рогозин «всыпал» руководителю полетов за инцидент с МКС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Владимир Соловьев рассказал, что генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин «всыпал» ему за потерю ориентации станцией, пишет ТАСС.

Об этом Соловьев рассказал космонавту Олегу Новицкому во время переговоров со станцией, которые транслируются на сайте NASA.

"Олег, не бери в голову. Ну подумаешь, развернули станцию на 57 градусов. Ничего страшного. Мне уже Дмитрий Олегович [Рогозин] всыпал за это, все нормально", - сказал Соловьев.

По его словам, операция по включению двигателей корабля была необходима для того, чтобы протестировать их исправность.

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Как подчеркнул Соловьев, это важно при посадке. Он также рекомендовал всем членам экипажа «Союза» выспаться перед посадкой.

Ранее РИА Новости сообщило, что МКС потеряла ориентацию в пространстве из-за тестирования системы управления движением корабля «Союз МС-18», на котором 17 октября планируют вернуться на Землю космонавт Олег Новицкий, режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд, участвовавшие в съемке на МКС первого художественного фильма в космосе «Вызов».

Наука и техника,Клим Шипенко,Олег Новицкий,Юлия Пересильд,Владимир Соловьев,Дмитрий Рогозин,Роскосмос,РИА Новости,ИТАР-ТАСС,
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