Рогозин «всыпал» руководителю полетов за инцидент с МКС

Российский руководитель полетов российского сегмента МКС

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Владимир Соловьев рассказал, что генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин «всыпал» ему за потерю ориентации станцией, пишет ТАСС.

Об этом Соловьев рассказал космонавту Олегу Новицкому во время переговоров со станцией, которые транслируются на сайте NASA.

"Олег, не бери в голову. Ну подумаешь, развернули станцию на 57 градусов. Ничего страшного. Мне уже Дмитрий Олегович [Рогозин] всыпал за это, все нормально", - сказал Соловьев.

По его словам, операция по включению двигателей корабля была необходима для того, чтобы протестировать их исправность.

Как подчеркнул Соловьев, это важно при посадке. Он также рекомендовал всем членам экипажа «Союза» выспаться перед посадкой.