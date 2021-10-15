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Apple удалил китайское приложение с Кораном

Газета.Ruиещё 2
1 час назад

Приложение Quran Majeed, одно из самых популярных приложений со священным текстом ислама, было удалено из App Store в Китае в связи с наличием "запрещенных текстов" по требованию властей. Об этом сообщает "Би-Би-Си".

Apple удалил китайское приложение с Кораном
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Приложением пользовалось до миллиона мусульман, проживающих в КНР. Какой именно нелегальный контент был в этом приложении, китайские власти не уточнили. В Apple также отказались комментировать ситуацию, однако сослались на документ, в котором сообщается, что компания вынуждена действовать в рамках законодательства тех стран, в которых она работает. Сама компания-производитель приложения Quran Majeed, PDMS, сообщила, что пытается урегулировать ситуацию.

"Мы пытаемся связаться с Администрацией по регулированию киберпространства КНР и соответствующими властями Китая, чтобы решить эту проблему", - заявили представители компании.

Ранее на этой неделе в Китае стало недоступно приложение с текстами из Библии Olive Tree's Bible App. Ранее "Газета.Ru" писала о том, как власти КНР преследуют свое мусульманское население (в первую очередь, уйгурской национальности) как внутри страны, так и за рубежом.

Наука и техника,Apple,Газета.Ru,
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