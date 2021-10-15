Монеты Иуды и тайные древние ходы найдены в Израиле

Археологическая миссия Управления древностей Израиля при проведении раскопок в городе Модиин-Маккабим-Реут обнаружила редкий клад серебряных монет, который пролежал в земле более 2000 лет, а также бронзовые монеты, отчеканенные правителями Хасмонеев - Иоанном, Иудой, Ионафаном и Матиасом.

Фото: Assaf Peretz, Israel Antiquities Authority Assaf Peretz, Israel Antiquities Authority

Как уточняет Управление древностей Израиля, клад был найден еще несколько лет назад, но показали его широкой публике только сейчас. Все прошедшее время реставраторы очищали монеты и занимались консервацией их состояния. Эксперты называют клад редким по нескольким причинам. Прежде всего, обращает на себя внимание его почтенный возраст.

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Анализ показал, что монеты из клада относятся к периоду Хасмонеев. Это был священнический род из поселения Модиин, к которому принадлежали Маккавеи. Хасмонеи и их потомки правили Иудеей со 140 по 37 годы до нашей эры. Считается также, что они фактически были вождями народа с начала восстания против Селевкии в 167 году до нашей эры.

Достаточно редким оказался и сам набор монет. Он состоит из серебряных шекелей и полушекелей (тетрадрахм и дидрахм), отчеканенных в городе Тир и изображающих царя Антиоха VII и его брата Деметрия II.

Сам клад был обнаружен в расщелине скалы, расположенной рядом с древней фермой. Последняя, как показали раскопки, была очень крупной. Возможно, ее владелец и спрятал свои сбережения. По словам Авраама Тендлера, руководителя раскопок, сам по себе тайник периода Хасмонеев является редким.

"Тайник убедительно свидетельствует о том, что владельцы поместья месяцами копили свои доходы и, в конце концов, покинули дом по неизвестной причине, - говорит Авраам Тендлер. - Возможно, хозяин фермы закопал свои деньги в надежде вернуться позже и забрать их, но, к сожалению, так и не вернулся. Нам же приятно думать о том, что этот клад ждал более 2000 лет, пока мы его не нашли".

К слову, тайник с деньгами оказался не единственной интересной находкой. В этом же месте во время раскопок было найдено множество бронзовых монет, не входивших в состав клада и отчеканенных правителями Хасмонеев. Экспертам удалось прочитать на монетах такие имена, как Иоанн, Иуда, Ионафан и Матиас. Это были первосвященники - такой титул указан на монетах. Они также являлись главами еврейской общины.

Авраам Тендлер добавил, что изучение этих и других найденных артефактов указывает на том, что поместье использовалось на протяжении всего раннеримского периода. О том, что произошло с ним впоследствии, тоже можно предполагать по косвенным фактам.

Например, ученые считают, что жители этого поместья могли быть участниками первого восстания евреев против римлян, вспыхнувшего в 66 году нашей эры. На некоторых монетах, найденных в поместье, были обнаружены надписи "Второй год" и "Свобода Сиона". Первая надпись обозначает второй год восстания, а другая надпись была лозунгом этого бунта. Ученые считают, что поместье продолжало действовать и после подавления восстания в 70 году нашей эры.