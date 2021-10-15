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Работа «киноэкипажа» на МКС продолжится несмотря на потерю ориентации станции

Lenta.ruиещё 4
16 часов назад

Работа «киноэкипажа» на МКС продолжится несмотря на потерю ориентации станции
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Работа «киноэкипажа» над съемками художественного фильма «Вызов» в американском модуле Международной космической станции (МКС) продолжится несмотря на временную потерю ориентации. Инцидент не помешает съемкам ленты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на транслируемые НАСА переговоры экипажа с Землей.

Отмечается, что по договоренностям между «Роскосмосом» и НАСА часть съемок картины пройдет в обзорном модуле Cupola американского сегмента МКС.

В пятницу, 15 октября стало известно, что МКС потеряла ориентацию в пространстве при тестировании двигателей корабля «Союз МС-18». Позже в ракетно-космической корпорации «Энергия» («Роскосмос») подтвердили, что помеха была успешно устранена.

«Киноэкипаж» прибыл на МКС 5 октября. На космической станции режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд занимаются съемками фильма «Вызов» — первой в истории кинематографа игровой ленты, созданной в космосе. Обратный полет запланирован на 17 октября.

Наука и техника,Клим Шипенко,Юлия Пересильд,РКК Энергия,Роскосмос,NASA,
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