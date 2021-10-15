«Какой-то караул просто»: эксперт об инциденте на МКС

СМИ часто преувеличивают масштабы происходящих на МКС событий, раздувая рядовые технические неполадки до масштаба серьезных аварий, угрожающих жизни станции. Таким мнением поделился с "Рамблером" создатель сообщества "Открытый космос" , популяризатор космонавтики Виталий Егоров
"Сегодняшняя потеря ориентации - рядовое событие. Такая информация часто доходит до СМИ, и из-за этого появляется впечатление, что на МКС какой-то "караул" происходит. То трещины найдут, то лампочка перегорит. Но реально МКС - гигантская сложная конструкция, в которой постоянно что-то происходит"
Егоров отметил, что важной частью подготовки космонавтов как раз и является обучение работе с самой станцией, поиску неисправностей и умению их ликвидировать.
"Где-то что-то всегда ломается, требуется замена, ремонт. Собственно, космонавты этим и занимаются. И если акцентировать внимание только на этих событиях, то может показаться, что станция разваливается и падает. Реально, это просто рабочий момент, и обязанности персонала во многом и состоят из того, чтобы следить за тем, что происходит на борту, оперативно чинить, заменять вышедшие из строя элементы"
Что касается сегодняшнего инцидента с потерей ориентации, то тут, по словам эксперта, речь идет о незначительном изменении траектории движения МКС, которое тут же было погашено собственным двигателем станции.
"Это просто технический момент, о котором журналисты узнали, прослушивая переговоры станции с землей. Было кратковременное событие. В режиме испытания на корабле "Союз" включился двигатель. Станция от этого покачнулась, но сработал уже собственный двигатель МКС, который правильную ориентацию вернул"
Международная космическая станция потеряла ориентацию в пространстве из-за проверки двигателей «Союза МС-18». Позже в "Роскосмосе" сообщили, что инцидент был оперативно устранен действиями персонала.