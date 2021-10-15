«Какой-то караул просто»: эксперт об инциденте на МКС

"Где-то что-то всегда ломается, требуется замена, ремонт. Собственно, космонавты этим и занимаются. И если акцентировать внимание только на этих событиях, то может показаться, что станция разваливается и падает. Реально, это просто рабочий момент, и обязанности персонала во многом и состоят из того, чтобы следить за тем, что происходит на борту, оперативно чинить, заменять вышедшие из строя элементы"