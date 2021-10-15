В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+8° в 
Пробки 2 балла
USD 71.24EUR 82.73BRENT 84.69
Войти в почту

«Ростех» выпустит браслеты для присмотра за людьми

Lenta.ruиещё 2
1 час назад

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» выпустит браслеты-трекеры для дистанционного присмотра за людьми. Устройство основано на технологии интернета вещей LoRaWAN (Long Range Wide Area Network). Об этом сообщается на сайте госкорпорации.

«Ростех» выпустит браслеты для присмотра за людьми
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Браслет позволит осуществлять дистанционный присмотр за детьми и пожилыми людьми. Протоколы LoRaWAN обеспечивают определение координат в закрытых помещениях и даже под землей.

Трекер сможет проработать до 160 часов без подзарядки. Устройство оснастят пульсоксиметром, кнопкой SOS и датчиком снятия. Браслет будет передавать данные о состоянии здоровья и местонахождении в картографическое приложение сервиса «Не теряйся!».

Производство новых устройств организует специальное конструкторско-технологическое бюро по релейной технике (СКТБ РТ, входит в «Росэлектронику»). Предприятие выступит индустриальным партнером проекта «Не теряйся!». По словам временного генерального директора СКТБ РТ Сергея Борового, первую партию трекеров планируют выпустить уже в этом году.

Технология LoRaWAN позволяет создавать сети интернета вещей с большим радиусом действия. Также устройства на основе LoRaWAN требуют меньше энергии, чем датчики для сетей Wi-Fi и 4G, что увеличивает время автономной работы.

Ранее аналитики компании «М.Видео-Эльдорадо» назвали самые популярные умные часы и фитнес-трекеры в России. Apple Watch и Xiaomi Mi Band стали самыми продаваемыми устройствами в своих категориях.

Наука и техника,Росэлектроника,Ростех,Apple,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители