Realme раскрыла дату анонса недорогого смартфона со 144 Гц экраном

Уже на следующей неделе пройдёт очередная презентация Realme. На ней от компании ждут анонса новейшего флагманского смартфона Realme GT Neo2T. Но, как оказалось, помимо него, китайский производитель порадует нас ещё одной интересной новинкой.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Речь идёт о среднебюджетном смартфоне Realme Q3s. Если верить данным инсайдеров, отличительной особенностью устройства станет относительно невысокая цена и 144 Гц IPS-дисплей. Отметим, что ранее подобные решения внедрялись исключительно в игровые либо топовые аппараты.

Из прочих особенностей Realme Q3s можно отметить 7-уровневую частоту экрана, пишет Gizmochina. Так, пользователям будут доступны следующие варианты: 30, 48, 50, 60, 90, 120 и 144 Гц. При этом в основу телефона ляжет чип Snapdragon 778G от Qualcomm.

Также устройства получит тройную основную камеру на 48, 2 и 2 Мп. Ёмкость аккумулятора смартфона — 5000 мАч. Оперативной памяти — до 12 ГБ, в то время как постоянной — до 256 ГБ.