Американские ученые создали SARS-CoV-2 для исследований

Ученые из Рокфеллеровского университета (США) создали генетическую конструкцию, в которой есть РНК коронавируса, но она не является инфекционной. Об этом сообщается на сайте университета. Отмечается, что конструкция имитирует почти все аспекты жизненного цикла SARS-CoV-2.

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Специалисты уточнили, что в РНК созданного "вируса" содержится вся информация, позволяющая ему реплицировать и создавать собственные копии, однако в ней нет так называемой инструкции по созданию шипов-белков, которые позволяют вирусу проникать в клетки человека и заражать их.

То есть после введения в клетки in vitro "вирус" производит потомство, которое не может достичь соседних клеток. Ученые также рассказали, что ранее системы репликации помогли разработать лекарства против других вирусов, в том числе гепатита С.