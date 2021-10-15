WhatsApp существует уже много лет, но при этом далеко не все пользователи знают о следующих восьми возможностях, которые этот мессенджер предлагает. О них сообщил "Лайф".
Чтение сообщений без отображения того, что они прочитаны. Для этого достаточно отключить интернет и посмотреть написанное в приложении. Также нужно после прочтения зажать на секунду чат на главном экране, а потом выбрать "Пометить как непрочитанное".
Исчезающие сообщения. Чтобы включить эту функцию, нужно зажать ненадолго иконку с именем собеседника и потом нажать на "Сообщения" - "Временные сообщения".
Отчёт о прочтении сообщения. Можно сделать так, чтобы собеседник не мог понять, доставлено ли его сообщение. Существуют два способа: через "Настройки" ("Аккаунт" - "Приватность" - "Отчёты о прочтении") и через установку специального виджета на экране смартфона (подходит только для аппаратов на Android).
Запрет просматривать фотографию профиля. В WhatApp можно скрыть аватарку как ото всех, так и от некоторых людей. Для этого необходимо перейти в "Фото профиля" через "Аккаунт" - "Приватность".
Отправка местоположения. Функция эта находится в самом чате. Нужно нажать на кнопку, которая позволяет добавлять различные файлы, а затем выбрать место.
Чтение удалённых сообщений. Есть два варианта (для Android-смартфонов): виджет или приложение WhatsRemoved+. Через них можно читать даже уже удалённые сообщения.
Отключение информации о последнем входе в мессенджер. Делается это просто: через "Настройки" - "Аккаунт" - "Конфиденциальность". Там можно отключить функцию "Был(а)".
Прослушивание голосовых сообщений перед отправкой. Необходимо свернуть приложение, удерживая кнопку записи аудио. Тогда сообщение сохранится автоматически, но при этом не отправится.