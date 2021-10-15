Тайны лунной программы СССР рассекретили

Советский Союз развалился около 30 лет назад, но несмотря на это, секретные документы его времён всё продолжают рассекречиваться.

На этот раз, например, «Российские космические системы» обнародовали документ, в котором описываются планы полёта советского пилотируемого корабля на Луну.

По данным Известий, технический отчёт датирован 1965 годом. В нём содержится информация о формировании принципов автономной радиоэлектронной системы управления — с её помощью планировалось обеспечить запуск пилотируемого корабля на Луну.