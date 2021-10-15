Гинцбург: пострегистрационные испытания «Спутника V» завершены

Пострегистрационнные исследования вакцины от коронавируса «Спутник V» российского производства завершены, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга.
По его словам, поданы документы на постоянную регистрацию.
«Да, они завершились, документы поданы, и они сейчас рассматриваются», — сообщил медик.
Как стало известно ранее, российские власти передадут мексиканской стороне технологии производства вакцины «Спутник V», достигнуто соответствующее соглашение. Документ подписан между мексиканской лабораторией биологических агентов и реактивов Birmex и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).
«Спутник V» — первая в России и мире вакцина от коронавируса. Препарат был зарегистрирован 11 августа 2020 года. По данным известного журнала The Lancet, по результатам третьей фазы клинических испытаний российского препарата его эффективность составила 91,6% после анализа данных более 19 тысяч добровольцев, в отношении тяжелых случаев коронавируса — 100%.
«Спутник V» может быть зарегистрирован Всемирной организацией здравоохранения до конца текущего года.