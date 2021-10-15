Гинцбург: пострегистрационные испытания «Спутника V» завершены

Пострегистрационнные исследования вакцины от коронавируса «Спутник V» российского производства завершены, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга.

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По его словам, поданы документы на постоянную регистрацию.

«Да, они завершились, документы поданы, и они сейчас рассматриваются», — сообщил медик.

Как стало известно ранее, российские власти передадут мексиканской стороне технологии производства вакцины «Спутник V», достигнуто соответствующее соглашение. Документ подписан между мексиканской лабораторией биологических агентов и реактивов Birmex и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).

«Спутник V» — первая в России и мире вакцина от коронавируса. Препарат был зарегистрирован 11 августа 2020 года. По данным известного журнала The Lancet, по результатам третьей фазы клинических испытаний российского препарата его эффективность составила 91,6% после анализа данных более 19 тысяч добровольцев, в отношении тяжелых случаев коронавируса — 100%.