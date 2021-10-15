Рассекречены детали лунной программы СССР

Стало известно о документе относительно планов полета советского пилотируемого корабля на Луну, пишут «Известия».

Технический отчет 1965 года содержит информацию о формировании принципов автономной радиоэлектронной системы управления, которая предполагала обеспечение запуска на Луну советского пилотируемого корабля с тремя космонавтами на борту. Система управления лунного орбитального корабля должна была без подсказок с Земли обследовать район прилунения и выбрать место для посадки.

На обратном пути предполагался взлет корабля с поверхности Луны, выведение его на орбиту сближения с лунным орбитальным кораблем, причаливание с последующим выходом на траекторию полета домой и управляемым спуском на поверхность Земли.

Эксперты сообщили, что шансы воплотить проект были небольшими, главным образом из-за того, что СССР не мог изготавливать двигатели с достаточной тягой, способные выдержать необходимую нагрузку. Также советские специалисты не были не в состоянии обеспечить посадку в автоматическом режиме согласно планам инженеров.