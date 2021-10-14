В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+8° в 
Пробки 8 баллов
USD 71.78EUR 83.33BRENT 83.67
Войти в почту

У полетевшей в космос Пересильд заподозрили проблемы со здоровьем

Lenta.ruиещё 2
1 час назад

Актриса Юлия Пересильд, которая полетела в космос и успешно добралась до Международной космической станции (МКС) для съемок фильма, возможно испытывает боли в груди и дискомфорт в области лопаток. Такое предположение о проблемах со здоровьем у артистки сделал в интервью News.ru российский ученый, автор методики по лечению боли в мышцах и суставах Илья Бурлаковский.

У Пересильд заподозрили проблемы со здоровьем
Фото: РоскосмосРоскосмос

Специалист ознакомился со снимками, сделанными в космосе, и отметил, что у Пересильд наблюдается напряжение шейных мышц. По словам Бурлаковского, как правило, это говорит о том, что человек испытывает болезненные ощущения или скованность мышц в грудном отделе.

«Для полета Юлии Пересильд в космос это не опасно. А вот в будущем аукнется головными болями», — подчеркнул ученый.

Рогозин опубликовал фото Пересильд и Шипенко на МКС

Ранее сообщалось, корабль со съемочной группой стартовал с космодрома Байконур. 5 октября Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, выступающий также оператором и одним из сценаристов ленты, прилетели на МКС, они пробудут в космосе 12 дней и снимут там фильм «Вызов». По прилете Пересильд и Шипенко рассказали о своих первых впечатлениях.

Сюжет космической драмы «Вызов» развернется вокруг врача, которого сыграет Пересильд, вынужденного в силу обстоятельств за месяц подготовиться к космическому полету, чтобы отправиться на Международную космическую станцию ради спасения космонавта.
Наука и техника,Клим Шипенко,Юлия Пересильд,
43
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители