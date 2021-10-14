У Пересильд заподозрили проблемы со здоровьем

Актриса Юлия Пересильд, которая полетела в космос и успешно добралась до Международной космической станции (МКС) для съемок фильма, возможно испытывает боли в груди и дискомфорт в области лопаток. Такое предположение о проблемах со здоровьем у артистки сделал в интервью News.ru российский ученый, автор методики по лечению боли в мышцах и суставах Илья Бурлаковский.

Фото: Роскосмос Роскосмос

Специалист ознакомился со снимками, сделанными в космосе, и отметил, что у Пересильд наблюдается напряжение шейных мышц. По словам Бурлаковского, как правило, это говорит о том, что человек испытывает болезненные ощущения или скованность мышц в грудном отделе.

«Для полета Юлии Пересильд в космос это не опасно. А вот в будущем аукнется головными болями», — подчеркнул ученый.

Ранее сообщалось, корабль со съемочной группой стартовал с космодрома Байконур. 5 октября Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, выступающий также оператором и одним из сценаристов ленты, прилетели на МКС, они пробудут в космосе 12 дней и снимут там фильм «Вызов». По прилете Пересильд и Шипенко рассказали о своих первых впечатлениях.