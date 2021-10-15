В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+8° в 
Пробки 6 баллов
USD 71.24EUR 82.73BRENT 84.87
Войти в почту

В Tinder появилась функция для поиска партнера для похода свадьбу

Москва24иещё 1
43 минуты назад

В приложении для онлайн-знакомств Tinder появилась новая функция для поиска партнера для совместного посещения свадеб. Об этом сообщает "Газета.ру".

В Tinder появилась новая функция
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Администрация сервиса полагает, что новая функция Plus One окажется востребованной, поскольку предстоящий свадебный сезон обещает быть самым масштабным за последние 35 лет в связи с огромным количеством переносов церемоний из-за пандемии.

Пользователи приложения смогут указать в профиле, что ищут партнера для посещения свадьбы или готовы кому-нибудь составить компанию на торжестве. В Tinder отмечают, что формулировка "плюс один" при поиске партнера стала использоваться на 45% чаще с начала текущего года.

Ранее сообщалось, что в Telegram начали тестировать функцию рекламных сообщений. Специалисты уточнили, что при использовании рекламных сообщений данные пользователей собираться не будут. Все подписчики смогут видеть одинаковые сообщения без сегментирования аудитории.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители