Космическая гонка: зачем Россия снимает фильм на МКС

Новость об успешном запуске космического корабля с российским киноэкипажем (актрисой Юлией Пересильд и режиссёром Климом Шипенко) на борту взорвала мировое пространство. Первая — информационная — победа Россией достигнута. А что дальше? Станет ли фильм «Вызов» о женщине-враче, спасающей космонавта, вехой в истории кино или прорывом в освоении космоса? Чего тут больше — культуры или политики, сколько составляет бюджет проекта и кто его финансирует, смогут ли кассовые сборы от проката «Вызова» окупить вложенные в него средства? Пять главных вопросов о проекте «Вызов» — в материале NEWS.ru.

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1. Зачем Россия снимает фильм в космосе?

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Задачи проекта «Вызов», которые были заявлены его авторами — гендиректором Первого канала Константином Эрнстом и главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным, — производство первого в мире художественного фильма, частично снятого в космосе, поднятие престижа российской космической отрасли и популяризация профессии космонавта.

В День России, 12 июня, авиаэксперт и экс-конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич опубликовал в своём Facebook фотографию письма Эрнста и Рогозина (источник NEWS.ru на Первом канале подтвердил его подлинность) на имя Владимира Путина с просьбой поддержать проект «для пропаганды возможностей российского космоса». Они сообщили президенту России о планах NASA и компании SpaceX снять в 2022 году фильм на МКС с участием актёра Тома Круза и корабля Crew Dragon. По мнению авторов письма, таким образом конкуренты России в космосе рассчитывают «показать достоинства своего нового пилотируемого корабля и монополизировать рынок космических туристов».

Такое взаимодействие государства, частных космических организаций и медиаиндустрии помогает им выстраивать привлекательную картину будущего, в котором именно американской космонавтике отводится роль драйвера мирового технологического развития и процветания... Мы не считаем возможным уступать американцам в пилотируемой космонавтике... — пишут авторы обращения.

На письме стоит положительная резолюция президента, датированная 26 января 2021 года. Отбор кандидатов в кинокосмонавты и их подготовка к полёту заняли считанные месяцы, и 5 октября Пересильд с Шипенко успешно пристыковались к МКС. Чтобы отправить творческую группу в космос в сжатые сроки, Рогозин изменил программу полётов. Как рассказал в интервью YouTube-каналу «Редакция» инженер-конструктор Александр Хохлов, проработавший восемь лет в ракетно-космической корпорации «Энергия», создатели фильма не стали искать деньги и организовывать дополнительный шаттл, а забрали корабль из федеральной программы.

2. Как Роскосмос изменил программу полётов из-за Пересильд и Шипенко?

Изначально на корабле «Союз МС-19» вместе с капитаном Антоном Шкаплеровым должны были лететь профессиональные космонавты — бортинженеры Андрей Бабкин и Дмитрий Петелин. Однако они остались дома, а в космос отправилась киноэкспедиция. Кроме того, в связи со внеплановой необходимостью вернуть Пересильд и Шипенко отечественные и американские астронавты пробудут на орбите лишние полгода: места в корабле, который должен был отправить космонавтов на Землю, займут кинодеятели.

Когда об этом стало известно, в Роскосмосе, по информации СМИ, возник скандал. Сообщалось, что против съёмок фильма в космосе такой ценой выступил лётчик-космонавт, герой СССР и России, исполнительный директор по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалёв. Дмитрий Рогозин опроверг новость об увольнении «последнего космонавта в руководстве Роскосмоса» и заявил, что Крикалёв никогда не критиковал «Вызов». Однако сам Крикалёв, до этого охотно общавшийся с прессой, перестал давать комментарии. На просьбу NEWS.ru высказать своё мнение о полёте Пересильд и Шипенко на МКС уже после успешной стыковки он посоветовал обратиться в пресс-службу Роскосмоса. Там оставили без внимания наши вопросы о недовольстве космонавтов.

3. Фильм «Вызов» — это культура или политика?

Российский режиссёр Александр Сокуров, обладатель множества международных престижных кинонаград, заявил NEWS.ru, что видит в «Вызове» проявление космической гонки России и США.

Мне кажется, это политическая, а не культурная акция. Не исключаю, что расходы на этот фильм согласовывались на уровне руководства страны. Фильм «Вызов» — элемент политического противостояния двух держав. Так оно сейчас выглядит. Раньше соревновались в том, кто построит лучшую ракету или спутник, разработает новую технологию запуска или возврата. А сейчас противостояние, судя по всему, вылилось в такую форму, — сказал Сокуров.

4. Кто платит за съёмки фильма «Вызов»?

В ответ на официальный запрос NEWS.ru ни один из трёх партнёров проекта (Роскосмос, Первый канал и продюсерская студия Yellow, Black and White) не стал раскрывать ни стоимость полёта Пересильд и Шипенко в космос, ни общий бюджет фильма, ни источники финансирования. Значительную часть средств «Вызов» получил от Фонда кино. В организации также отказались назвать точную сумму субсидии, но известно, что во время представления проекта его авторы просили выделить им 400 миллионов рублей. А лётчик-космонавт Михаил Корниенко вовсе озвучил в интервью «Газете.Ru» версию о том, что путешествие актрисы и режиссёра к звёздам обошлось в два миллиарда рублей. И его слова так никто и не опроверг.

Александр Сокуров не исключил, что окончательной сметы стоимости съёмок «Вызова» не существует, и это не новая практика. Он напомнил, что и во времена СССР индустрия кино снимала масштабные картины по такому же принципу.

Думаю, никто не знает, сколько реально будет стоить «Вызов». Никто не знает, что нужно будет ещё снимать, когда Юлия Пересильд и Клим Шипенко вернутся на землю. После их возвращения начнётся огромная работа по компьютерной графике, внедрению снятых в космосе сцен в новый материал. Это потребует множества уточнений, которые стоят огромных денег. Возможно, и сметы никакой нет. Просто, вероятно, есть счёт, где лежит неограниченная сумма денег, которая будет расходоваться, что называется, по потребностям. Так бывает, когда делаются игровые картины, в советской практике такое было, — отметил Сокуров.

Кинорежиссёр Юрий Кара в 1990-е годы выступал с аналогичной идеей о съёмках в космосе фильма с участием актёра Владимира Стеклова по «сценарию планетарного масштаба», основанному на романе Чингиза Айтматова «Тавро Кассандры». Но тогда руководство ОРТ (прежнее название Первого канала) сочло подобный проект ненужным. Кара признался NEWS.ru, что удивлён суммами, выделенными на съемки «Вызова», которые озвучивались в СМИ.

Я бы снял дешевле, — заметил Юрий Кара.

5. Сможет ли «Вызов» окупиться в прокате?

Премьера «Вызова», как следует из адресованного президенту письма Рогозина и Эрнста, запланирована на 12 апреля 2022 года, День космонавтики. И сколько бы в итоге ни было потрачено на него миллионов — из госбюджета, средств Первого канала или частных инвесторов, встаёт два вопроса. Первый больше интересует зрителей: дадут ли Юлии Пересильд за полёт в космос звание Героя России или ограничатся менее престижной госнаградой. Второй волнует кинодеятелей: сможет ли фильм Клима Шипенко окупить вложенные в него деньги.

Александр Сокуров сомневается, что «Вызов» способен справиться с этой задачей. Он видит этому две главные причины: малое число кинотеатров и отсутствие у массового зрителя интереса часто ходить в кино из-за низких доходов. Вместе с тем, Сокуров уверен, что «Вызов» снимают не ради денег и в этом смысле фильм ждёт успех.

В случае с проектом «Вызов» речь наверняка идёт об окупаемости не финансовой, а политической: телевидение, Интернет, общественные деятели, парламент — все будут полны этой информационной победой. А идеология не знает цены, она в каком-то смысле бесценна, — считает Сокуров.

Юрий Кара, напротив, допускает, что первый фильм с настоящими космическими съёмками вполне может и окупиться. Режиссёр напомнил о рекордной сумме — свыше трёх миллиардов рублей, которую Клим Шипенко только в российском прокате собрал с фильмом «Холоп».

Клим Шипенко вполне может собрать два миллиарда в прокате, он и больше заработал с «Холопом». Шипенко — везучий режиссёр. Пожелаем ему удачи, — напутствовал Кара.

Режиссёр предположил, что вскоре кинематографисты пойдут дальше и будут снимать фильмы не только на МКС, но и на Луне и Марсе. Но главное для освоения космоса, по мнению Юрия Кары, все же не успехи кинематографистов, а достижения профессиональных космонавтов и их коллег, работающих на Земле.