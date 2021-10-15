Ученые нашли пережившую смерть звезды планету

Международная команда астрономов обнаружила похожую по массе на Юпитер планету, обращающуюся вокруг белого карлика. Это первая известная планета, пережившая смерть родительской звезды без изменения орбиты, отмечают ученые, статья которых опубликована в журнале Nature.

Фото: Caleb Jones / AP Caleb Jones / AP

Звезды главной последовательности — такие, как Солнце — в конце своей эволюции вырабатывают весь свой водород в ядре и превращаются в красных гигантов, которые затем сбрасывают свои внешние оболочки и «сжимаются» до труднонаходимых белых карликов. При этом большая часть обращающихся вокруг звезды планет уничтожается.

Исследователи из Австралии, США и Франции с помощью обсерватории Кека на Гавайях методом гравитационного микролинзирования — при котором более близкий объект искажает свет более дальней звезды — смогли найти расположенный в 6,5 тысячах световых лет от Земли, в двух килопарсеках от центра Млечного Пути, планету, на 40 процентов тяжелее Юпитера. Однако поиски родительской звезды показали, что это не звезда главной последовательности и не коричневый карлик — ее свет был недостаточно ярок.

«Мы также смогли исключить возможность того, что это нейтронная звезда или черная дыра. Это означает, что планета обращается вокруг мертвой звезды — белого карлика. Таким образом, мы можем увидеть, на что наша Солнечная система будет похожа после исчезновения Земли», — отмечает один из исследователей, сотрудник Парижского института астрофизики Жан-Филипп Болье.

Считается, что газовые гиганты обращаются вокруг белых карликов на расстоянии в пять-шесть астрономических единиц — однако для новооткрытой планеты дистанция составляла 2,8 астрономической единицы.