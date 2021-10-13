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Facebook забанил хохлому

Елена Прошина
45 минут назад

Социальная сеть Facebook заблокировала публикацию популяризатора космонавтики Виталия Егорова за использование слова «хохлома». Об этом Егоров сообщил на своей странице в Facebook.

Facebook забанил хохлому
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Коллеги, авторы, кто пишет про х****му на ракете Роскосмоса. Имейте в виду, что фейсбук ее ненавидит. Так и пишет «ненависть»!», - написал Егоров.

Он прикрепил к публикации скриншоты сообщений от социальной сети, где написано, что публикация скрыта, так как нарушила нормы сообщества в отношении враждебных высказываний и оскорблений.

В публикации, которую скрыл Facebook, Егоров прокомментировал действия Роскосмоса, который расписал ракету-носитель «Союз» под хохлому.

«Про хохлому на ракете Прикольно же смотрится, что вы. В 90-е и начале 2000-х на ракеты рекламу курева и пиццы вешали от безысходности и голода. А тут народные промыслы поддерживают, хорошо же», - писал в заблокированной публикации Егоров.

Как сообщает РИА Новости, Роскосмос расписал под хохлому ракету-носитель «Союз-2.1а», которая в конце октября отправит к Международной космической станции (МКС) грузовой корабль «Прогресс МС-18».

Facebook блокирует публикации за слово «хохол», так как оно является оскорбительным для украинцев. Так, социальная сеть на неделю блокировала аккаунт писателя Эдуарда Багирова за использование выражения «несчастные хохлы», писали «Известия».

Однако алгоритм Facebook не всегда учитывает многозначность слов русского языка и наличие большого количества словоформ и омонимов. В частности, главный тренер «Ротора» Дмитрий Хохлов был вынужден подать в суд на Facebook, так как социальная сеть блокирует пользователей за упоминание его фамилии. По его словам, из-за этого ни он сам, ни его друзья и знакомы не могут пользоваться Facebook и Instagram – после упоминания фамилии Хохлова они попадают в бан на неделю. По словам Хохлова, впервые это было замечено в конце весны, пишет Sports.ru.

Дмитрий Хохлов,Виталий Егоров,Эдуард Багиров,Роскосмос,Sports.ru,газета "Известия",
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