Facebook забанил хохлому

«Про хохлому на ракете Прикольно же смотрится, что вы. В 90-е и начале 2000-х на ракеты рекламу курева и пиццы вешали от безысходности и голода. А тут народные промыслы поддерживают, хорошо же», - писал в заблокированной публикации Егоров.

Однако алгоритм Facebook не всегда учитывает многозначность слов русского языка и наличие большого количества словоформ и омонимов. В частности, главный тренер «Ротора» Дмитрий Хохлов был вынужден подать в суд на Facebook, так как социальная сеть блокирует пользователей за упоминание его фамилии. По его словам, из-за этого ни он сам, ни его друзья и знакомы не могут пользоваться Facebook и Instagram – после упоминания фамилии Хохлова они попадают в бан на неделю. По словам Хохлова, впервые это было замечено в конце весны, пишет Sports.ru.