Разработчики «Спутника» предложили новые вариации вакцины

«Лайт», «Кидс» и «Нос» — разработчики «Спутника» сообщили об успехах по трем направлениям. Однокомпонентная вакцина показала 70-процентную эффективность против Дельта-штамма ковида. Детская дозировка может быть зарегистрирована в ближайшие недели. А назальная форма препарата начинает клинические испытания.

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Россия подошла к вопросу вакцинации несовершеннолетних гораздо более вдумчиво — или же чересчур осторожно — чем многие западные страны. В США прививки для детей от 12 лет рекомендовали еще в мае, к сентябрю хотя бы один укол сделали более 40% американских подростков, а в руководстве отдельных школ вакцинацию решили сделать обязательной несмотря на сопротивление части родителей. Вслед за Вашингтоном вакцинацию несовершеннолетних одобрил европейский регулятор EMA, но конкретные меры определяются на национальном уровне. Во Франции уже более половины несовершеннолетних старше 12 лет уже полностью привиты.

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В России сертификация «Спутника» в пониженной дозировке для вакцинации несовершеннолетних пока только ожидается. Как сообщила газета «Коммерсантъ», в Минздраве «в течение двух недель» ожидают заключение экспертной организации по вакцине для подростков, затем будет принято решение по регистрации. Пойдут ли подростки вакцинироваться условным «Спутником Кидс»? Мнение озвучивает учитель математики из Петербурга и обладатель награды «Учитель года 2007» Дмитрий Гущин:

Дмитрий Гущин, учитель математики из Петербурга и обладатель награды «Учитель года 2007»: «Я учу четыре класса. Сейчас болеет один человек. Время от времени один человек заболевает. Когда он заболевает, класс действительно переводят на карантин. Смещаются занятия, чтобы школьники реже встречались с друг другом в коридорах, у них свое расписание, когда класс идет в столовую. Ну из того, что я видел, по моему опыту, никакой сверхъестественной, какой-то опасной ситуации не случается. Послушные дети. Если им сказано сделать прививку такую-то — они ее делают. У нас регулярно в школах делаются прививки, проверяются, разные реакции манту и так далее. Дети не говорят обычно ни да, ни нет — делают, что им сказали».

Одновременно с новостями по детскому «Спутнику» пришли сообщения о назальной форме вакцины. Как указывает «Фармвестник», в государственном реестре клинических исследований появилась запись об одобрении Минздравом проведения испытаний препарата «Гам-КОВИД-Вак» в форме спрея. Раствор состоит из двух компонентов, по 0,5 мл каждый. Новые решения могут быть эффективны, но рассчитывать на это пока не приходится — говорит руководитель научной экспертизы венчурного фармацевтического фонда Inbio Ventures Илья Ясный:

Илья Ясный, руководитель научной экспертизы венчурного фармацевтического фонда Inbio Ventures: «Если она докажет свою эффективность хотя бы на уровне существующих вакцин, а лучше и выше, то понятно, что это будет очень привлекательная опция, потому что многие, например, уколов боятся, ну проще, в любом случае. Путь попадания [вируса] в организм — респираторный, через дыхательные пути, поэтому если его сразу на подлете иммунная система будет уничтожать, это было бы очень хорошо. Но при всем при этом, пытались и пытаются разрабатывать интерназальные вакцины, просто это очень сложное дело и пока что ни у кого даже близко не удалось к этому подобраться. Поэтому, я думаю, что просто здесь риск провала очень высокий».