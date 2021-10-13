Радиоактивные отходы и вирусы: Названа опасность таяния льдов

Таяние льдов в Арктике может спровоцировать выброс в окружающую среду радиоактивных отходов времен Холодной войны, а также устойчивых к антибиотикам бактерий и новых вирусов, сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал Nature Climate Change.

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Британские ученые напоминают, что Советский Союз провел около 130 ядерных испытаний у побережья архипелага Новая Земля, а также затопил и утилизировал в Баренцевом и Карском морях более 100 атомных подлодок. США проводили подледные исследования с применением ядерной установкой на базе в Гренландии.

Как говорят эксперты, в случае таяния вечной мерзлоты, хранящиеся в ней микробы могут смещаться с образовавшейся талой водой и породить новое поколение устойчивых к лекарственным препаратам патогенов. По данным исследователей, в этом случае необходимо выполнять положения Парижского соглашения по климату и добиться снижения повышения глобальной температуры до 1,5 градуса по Цельсию.