Радиоактивные отходы и вирусы: Названа опасность таяния льдов

Таяние льдов в Арктике может спровоцировать выброс в окружающую среду радиоактивных отходов времен Холодной войны, а также устойчивых к антибиотикам бактерий и новых вирусов, сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал Nature Climate Change.
Британские ученые напоминают, что Советский Союз провел около 130 ядерных испытаний у побережья архипелага Новая Земля, а также затопил и утилизировал в Баренцевом и Карском морях более 100 атомных подлодок. США проводили подледные исследования с применением ядерной установкой на базе в Гренландии.
Как говорят эксперты, в случае таяния вечной мерзлоты, хранящиеся в ней микробы могут смещаться с образовавшейся талой водой и породить новое поколение устойчивых к лекарственным препаратам патогенов. По данным исследователей, в этом случае необходимо выполнять положения Парижского соглашения по климату и добиться снижения повышения глобальной температуры до 1,5 градуса по Цельсию.
Как сообщалось ранее, уровень арктического льда за последние два года снизился до рекордных значений, говорится в отчете международной программы Copernicus Ocean. Из него следует, что за последнее десятилетие уровень арктического льда сократился на 13 процентов по сравнению с 1979 годом, а его средняя толщина в Баренцевом море уменьшилась на 90 процентов.