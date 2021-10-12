Apple сократит производство iPhone из-за нехватки чипов

Apple сократит свои прогнозируемые производственные показатели iPhone 13 на 2021 год на 10 миллионов единиц. Компания приняла решение в связи с продолжительной нехваткой чипов, сообщает Bloomberg News.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В материале отмечается, что изначально Apple планировала выпустить 90 миллионов новых моделей iPhone в ближайшие три месяца.

«Компания предупредила своих партнеров о снижении темпов производства телефонов, так как Broadcom Inc. и Texas Instruments Inc. не успевают поставлять в срок необходимое количество чипов», — говорится в статье.

Глобальная нехватка микросхем уже больше года является серьезной проблемой для многих производителей техники и автомобилей. По оценкам экспертов, мировой дефицит чипов продлится до середины 2022 года.